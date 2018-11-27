"Це – війна в Європі": президент Естонії про ескалацію в Азовському морі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд назвала обстріл Росією українських кораблів поблизу Керченської протоки війною та закликала міжнародну спільноту колективно і негайно засудити російську агресію і вимагати її припинення.

Відповідну заяву Кальюлайд поширила у своєму Twitter.

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У неділю Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. Ми повинні використовувати правильні терміни: це – війна в Європі. Український народ вже вступив у війну з 2014 року, а Кримський півострів все ще перебуває під окупацією,

– написала лідер Естонії.

Окрім цього, до свого допису політик додала хештег #WarInEurope (війна в Європі).

Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство негайно відреагувати на акт російської агресії та вимагати її припинення.

"Мовчазне підтвердження означає де-факто визнання окупації Кримського півострова. Міжнародне співтовариство, засноване на цінностях, не може дозволити собі прийняти таку позицію. Війна в Європі не буде і не може бути прийнята як звичайна справа", – наголосила Кальюлайд.

1/3 On Sunday #Russia attacked #Ukrainian military vessels on the Azov Sea. We must use the right terms: this is war in #Europe. The Ukrainian people have been engaged in war since 2014 and the Crimean peninsula is still under occupation. #WarInEurope #Ukraine pic.twitter.com/XURCnFwgaA — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 27 листопада 2018 р.

2/3 I urge the international community and the democratic world leaders to join me in this statement, to condemn the Russian aggression clearly, collectively and immediately and to demand a stop to the agression. #WarInEurope #Ukraine #UkraineUnderAttack — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 27 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Через це 26 листопада Верховна Рада за поданням Президента України Петра Порошенка проголосила у 10 областях України воєнний стан на 30 днів.