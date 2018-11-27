"Це – війна в Європі": президент Естонії про ескалацію в Азовському морі
Президент Естонії Керсті Кальюлайд назвала обстріл Росією українських кораблів поблизу Керченської протоки війною та закликала міжнародну спільноту колективно і негайно засудити російську агресію і вимагати її припинення.
Відповідну заяву Кальюлайд поширила у своєму Twitter.
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У неділю Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. Ми повинні використовувати правильні терміни: це – війна в Європі. Український народ вже вступив у війну з 2014 року, а Кримський півострів все ще перебуває під окупацією,
– написала лідер Естонії.
Окрім цього, до свого допису політик додала хештег #WarInEurope (війна в Європі).
Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство негайно відреагувати на акт російської агресії та вимагати її припинення.
"Мовчазне підтвердження означає де-факто визнання окупації Кримського півострова. Міжнародне співтовариство, засноване на цінностях, не може дозволити собі прийняти таку позицію. Війна в Європі не буде і не може бути прийнята як звичайна справа", – наголосила Кальюлайд.
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.
Через це 26 листопада Верховна Рада за поданням Президента України Петра Порошенка проголосила у 10 областях України воєнний стан на 30 днів.