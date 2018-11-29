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      Конфлікт в Азовському морі: відомо, яка країна може стати посередником між Україною та РФ

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      Туреччина може стати посередником між Україною і РФ через конфлікт на Азові
      Туреччина може стати посередником між Україною і РФ через конфлікт на Азові / Фото з відкритих джерел

      Туреччина готова взяти на себе роль посередника для врегулювання конфлікту в Керченській протоці, який загострився після обстрілів та захоплення Росією українських суден та моряків на Азові.

      Про це сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган в аеропорту перед відльотом на саміт G-20, передає "Інтерфакс".

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      Він зазначив, що мав розмову з президентом Росії Володимиром Путіним щодо вирішення конфлікту в Азовському морі.

      Під час бесіди з Путіним проблема інциденту в Керченській протоці обговорювалася. У тому числі обговорювалося і питання про нашу роль як посередника,
      – заявив Ердоган.

      Також, турецький президент додав, що обговорення проблеми планують продовжити на зустрічі під час саміту.

      Нагадаємо, на спецзасіданні Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія – розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України. У Конгресі США також засудили протиправні дії Росії в Азовському морі. У відповідній заяві конгресмен Брайан Фіцпатрік закликав притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна і підкреслив, що "США не мають ігнорувати агресію Росії проти України". Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині через інцидент із захопленням українських військових кораблів в Азовському морі.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини Туреччини Реджеп Ердоган Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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