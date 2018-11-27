Українські моряки, захоплені РФ: Нічийого кордону ми не порушували

Суддя Київського райсуду Сімферополя Андрій Долгополов заарештував Юрія Будзила на два місяці. Зараз його етапують до будівлі управління ФСБ для пред'явлення звинувачення і допиту.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.

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Раніше сьогодні так званий "Київський районний суд" у окупованому Сімферополі заарештував на два місяці одного із затриманих Росією українських моряків у Азовському морі Володимира Варемеза. Також на два місяці було заарештовано старшого матроса катера "Нікополь" Андрія Оприска і матроса катера Сергія Цибізова.

Зауважимо, що воїнів Військово-Морських Сил "судять" за російським законодавством.

Разом з тим, як заявив командир буксира "Яни Капу" Олег Мельничук своєму адвокату Едему Семедляєву, українські моряки, які були затримані Росією у районі Керченської протоки, не визнають своєї "провини" перед окупантами.

Мельничук розповів своєму адвокатові, що коли їх затримували, то він "піддався фізичній дії, але сильно не били".

Його допитали, він розповів, як було: "Стояли, чекали лоцмана, потім на нас напали. Нічийого кордону ми не порушували, винним себе не вважаю",

– сказав Мельничук адвокату, додави, що розуміє: " це – політична справа, і моряки стали заручниками ситуації".

Нагадаємо, за версією української сторони, Росія після зухвалої атака в Азовському морі на кораблі ВМС Росія захопила українських моряків. Спочатку було відомо імена 18 з них. Потім стало відомо, що список імен, які фігурують у матеріалах слідства, включає імена 24 людей. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.



Щоправда, під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.