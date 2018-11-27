Украинские моряки, захваченные РФ: Ничьей границы мы не нарушали

Судья Киевского райсуда Симферополя Андрей Долгополов арестовал Юрия Будзила на два месяца. Сейчас его этапируют в здании управления ФСБ для предъявления обвинения и допроса.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

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Ранее сегодня так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал на два месяца одного из задержанных Россией украинских моряков в Азовском море Владимира Варемеза. Также на два месяца был арестован старший матрос катера "Никополь" Андрей Оприск и матрос катера Сергей Цибизов.

Заметим, что воинов Военно-Морских Сил "судят" по российскому законодательству.

Вместе с тем, как заявил командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук своему адвокату Эдему Семедляеву, украинские моряки, которые были задержаны Россией в районе Керченского пролива, не признают своей "вины" перед оккупантами.

Мельничук рассказал своему адвокату, что когда их задерживали, то он "подвергся физическому воздействию, но сильно не били".

Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, затем на нас напали. Ничьих границ мы не нарушали, виновным себя не считаю",

– сказал Мельничук адвокату, добавив, что понимает: "это – политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации".

Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабли ВМС захватила 23 украинских моряка. Известны имена 18 из них. Также в РФ убеждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.



Правда, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что всего было трое раненых, и они находятся в больнице. Относительно остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.