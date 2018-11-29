Порошенко закликав НАТО надіслати кораблі в Азовське море: з'явилась різка реакція Кремля

У Кремлі вважають провокацією президентськими виборами в країні заклики Президента України Петра Порошенка до НАТО ввести військові кораблі в Азовське море, де Росія напала на українські судна та захопила моряків.

Про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

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Раніше 24 канал повідомляв, що Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що країни НАТО готові спрямувати свої військові кораблі в Азовське море, щоб допомогти Україні убезпечити регіон у зв'язку новою агресією Росії вже на морі.

Він наголосив, що Кремль негативно ставиться до закликів Порошенка до НАТО.

Сама постановка питання, звичайно, cпрямована на подальше провокування напруженості, на продовження провокаційної лінії, в основі якої лежать переделекторальні внутрішньополітичні інтереси президента Порошенка,

– сказав Пєсков.

Водночас, він розповів, чи буде Росія відповідати на ймовірний вхід кораблів НАТО в Азовське море.

"Тут якісь евентуальні міркування навряд чи доречні", – додав речник Путіна.

Нагадаємо, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Керченська протока нібито відкрита, коли на ділі заблоковано 35 суден.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.