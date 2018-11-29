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      Порошенко призвал НАТО направить корабли в Азовское море: появилась резкая реакция Кремля

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      В Кремле прокомментировали призыв Порошенко к НАТО прислать корабли в Азовское море
      В Кремле прокомментировали призыв Порошенко к НАТО прислать корабли в Азовское море / Фото из открытых источников

      В Кремле считают провокацией президентскими выборами в стране призывы Президента Украины Петра Порошенко к НАТО ввести военные корабли в Азовское море, где Россия напала на украинские суда и захватила моряков.

      Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

      Читайте также: Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, – Порошенко

      Ранее 24 канал сообщал, что Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО готовы направить свои военные корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине обезопасить регион в связи новой агрессией России уже на море.

      Он отметил, что Кремль негативно относится к призывам Порошенко к НАТО.

      Сама постановка вопроса, конечно, направлена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат перед электоральные внутриполитические интересы президента Порошенко,
      – сказал Песков.

      Вместе с тем он рассказал, будет ли Россия отвечать на вероятный вход кораблей НАТО в Азовское море.

      "Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны", – добавил пресс-секретарь Путина.

      Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что Керченский пролив якобы открыт, когда на деле заблокированы 35 судов.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

       

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море НАТО Новости политики Петр Порошенко Украина – Россия Оружие Новости России
      Источник: 24 Канал
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