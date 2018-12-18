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      "Последняя возможность": в НАТО поставили России жесткий ультиматум

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      Генсек НАТО Йенс Столтенберг
      Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото из открытых источников

      В НАТО дали последний шанс России начать выполнение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Если в РФ не отреагируют на это, Альянс даст ответ.

      Об этом в комментарии  Postimees рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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      Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они уже об этом сообщали,
      – подчеркнул Столтенберг.

      Он также добавил, что в таком случае НАТО будет вынуждено ответить.

      "Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное. Часть этого касается тактики предупреждения и сдерживания, но часть заключается и в вопросе, возможно ли ввести новые инициативы по контролю за вооружением, чтобы сохранить режим контроля над вооружением, который действовал до сих пор, настолько, насколько это возможно", – добавил генсек Альянса.

      Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.
      Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Теги: НАТО Новости России Новости США Новости политики Ядерная безопасность Генсек НАТО
      Источник: 24 Канал
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