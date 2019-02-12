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      Росія готується до війни з противником, співмірним з Китаєм чи НАТО, – аналітики

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      Російськаі військові навчання
      Російськаі військові навчання / Getty Images

      Росія готує свої Збройні сили до війни. Кремль готується до зустрічі противника, співмірного з Китаєм чи НАТО, вважають аналітики Шведського агентства оборонних досліджень.

      До 2009 року Росія займалася збройними конфліктами і війнами локального характеру, а її навчання армії РФ після 2009 року вказують на амбіції вже регіонального рівня. Про це мовиться у доповіді "Підготовка до війни – військові навчання Росії на стратегічному рівні 2009-2017 років", яку замовило Міністерство оборони Швеції.

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      За останні 10 років масштаб військових навчань Росії виріс у рази. Відкриті російські джерела свідчать, що у 2009-2012 роках у військових навчаннях Росії брали участь 10-20 тисяч осіб, а в навчаннях 2013-2017 років – вже 90-150 тисяч.

      Учасниками російських військових навчань "Схід-2014" були близько 150 тисяч осіб і 8 тисяч одиниць зброї, а навчань "Схід-2018" – понад 300 тисяч.

      Військові навчання Росії
      Військові навчання Росії "Схід-2014"

      При цьому важливі не цифри, а дії Росії, зауважив Йоган Норберг зі Шведського агентства оборонних досліджень.

      У них багато персоналу. У них багато матеріальних засобів, навіть якщо більша їх частина стара і з радянських часів. Але навчання створюють потенціал, тобто підрозділи, які можуть виконувати поставлені завдання в бойових діях,
      – сказав Норберг.

      В останні роки Росія відкрито застосовувала свої збройні сили у війні з Грузією (у 2008 році), під час анексії українського Криму (у 2014 році) і в Сирії (з 2015 року).

      З 2013 року Росія залучає до військових навчань дедалі більше кількість бійців і техніки. Аналітики вважають, що російська влада готується до зустрічі противника, співмірного з Китаєм чи НАТО.

      "Росія готується до того, щоб мати можливість вести регіональну і, можливо, тривалу та затяжну війну, наприклад, проти Китаю або НАТО", – вказано у доповіді.

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      "Росія явно готова використовувати військові засоби. Тому важливо розуміти, як, і в гіршому випадку, для чого вони можуть бути використані. Військові навчання дають натяк на це", – зазначив Норберг.

      Російські військові навчання були спрямовані і на командне управління, зауважив аналітик.

      Усі маневри були спрямовані на рівень, який Міністерство оборони Росії називає "рівнем стратегічних операцій". І якщо ви подивитеся на визначення цього терміну, то побачите, що він стосується театру військових дій, який охоплює кілька частин континенту,
      – сказав Норберг.

      У Росії переконують, що не готуються до війни, а відпрацьовують оборонні сценарії.

      10 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що мета НАТО – світ без ядерної зброї, проте альянс не відмовиться від цієї зброї, якщо цього не зроблять Росія і Китай.

      Перед цим, 2 лютого, Росія заявила, що призупиняє участь у Договорі зі США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності і починає науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Це сталося після того, як США офіційно повідомили Росії про призупинення участі у цьому "ракетному договорі". Країна зараз готує процедуру виходу з договору та більше не вважає себе зобов'язаною виконувати умови цього документу.

      Підписаний у 1987 році "ракетний договір" передбачав, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Проте США вирішили вийти з угоди, заявивши, що Росія неодноразово порушувала її, розробляючи заборонені ракети.

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      Теги: Новини Росії Війна НАТО дослідження Китай Швеція
      Джерело: 24 Канал
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