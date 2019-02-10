Росія може мати більше нових ядерних ракет, аніж вважали раніше, – ЗМІ

У розпорядженні ЗС Росії може перебувати не менше 64 крилатих ракет 9М729 (за позначенням НАТО – SSC-8). Ці ракети здатні нести ядерну бойову частину і пролетіти понад 500 кілометрів.

Російські ракети є не лише в навчальному батальйоні на полігоні Капустін Яр в Астраханській області РФ і в Камишлові Свердловської області, а також і в Моздоку (Північна Осетія-Аланія) і Шуї, пише DW.

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Вперше США повідомили союзникам НАТО про ймовірну наявність небезпечних ракет у Шуї у другій половині 2018 року.

У кожному з батальйонів є не менше чотирьох пускових установок. На кожній з них можна розмістити чотири ракети, які можуть нести різні типи боєголовок, включно з ядерними,

– зазначено у повідомлені.

У НАТО переконані, що Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) створенням ракети 9М729. Однак російська сторона стверджує, що 9М729 заправляють такою кількістю пального, яке не дозволить подолати 500-кілометровий рубіж.

США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.