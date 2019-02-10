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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      У России может быть больше новых ядерных ракет, чем считали ранее, – СМИ

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      У России может быть больше новых ядерных ракет, чем считали ранее, – СМИ
      У России может быть больше новых ядерных ракет, чем считали ранее, – СМИ / Фото из открытых источников

      В распоряжении ВС России может находиться не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО – SSC-8). Эти ракеты способны нести ядерную боевую часть и пролететь более 500 километров.

      Российские ракеты есть не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ и в Камышлове Свердловской области, а также и в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе, пишет DW.

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      Впервые США уведомили союзников по НАТО о вероятном наличии опасных ракет в Шуе во второй половине 2018 года.

      В каждом из батальонов есть не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные,
      – указано в сообщении.

      В НАТО убеждены, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) созданием ракеты 9М729. Однако российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, которое не позволит преодолеть 500-километровый рубеж.

      США 2 февраля официально уведомили Россию о приостановке участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в "тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы в 2012 году, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

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      Теги: Новости России Новости политики Европа Ядерная безопасность НАТО Новости США
      Источник: 24 Канал
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