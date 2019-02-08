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      Стало известно планируют ли США размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе

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      Андреа Томпсон
      Андреа Томпсон / Фото из открытых источников

      Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что в планах таких шагов нет и вообще "все последующие мероприятия будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками".

      Об этом она сообщила в своем интервью телеканалу PBS.

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      На вопрос журналиста, планирует ли Вашингтон размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе Томпосн дала отрицательный ответ.

      Этого нет в планах ... Следующие мероприятия будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками. Пентагон взял на себя инициативу по этому вопросу и четко определил дальнейшие шаги,
      – пояснила она.

      Ее также попросили прокомментировать информацию, которую телеканал получил из собственных в НАТО о том, что США проинформировали союзников альянса о планах начать испытания новой крылатой ракеты наземного базирования через полгода после выхода из ДРСМД.

      "Во-первых, я никогда не буду рассказывать о наших дальнейших шагах и не буду говорить от имени своих коллег из Минобороны. Важное место в этом вопросе уделяется консультирование с партнерами и союзниками", – заявила Томпсон.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

      blog_ava
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      Теги: Ядерная безопасность Европа Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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