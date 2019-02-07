В НАТО отвергли ракетный "компромисс" с Россией и напомнили об Украине

В ядерном соглашении не может быть компромиссов относительно размещения ракет, как это предлагают немецкие депутаты. В НАТО считают, что Москва должна отказаться от угроз и применения силы, как это было с Украиной.

Договор должен полностью запрещать ракеты средней дальности, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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Он отметил, что Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД. Причина – договор не запрещает оружие, которое разрабатывают и размещают Китай, Индия, Пакистан или Иран. Однако Столтенберг отмечает, что это "не оправдание для нарушения договора".

Наоборот, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего количества партнеров

– считает он.

Столтенберг отверг идею депутатов Бундестага по размещению скандальных российских ракет так, чтобы они не могли достичь Европы.

"В противном случае высокомобильные ракеты можно доставить с востока на запад России очень быстро. Что касается американских ракет (в Румынии – 24 канал), то они оборонительные. Это совсем другое. США не нарушают договор", – сказал генсек.

Он добавил, что у России есть еще шесть месяцев, чтобы выполнить условия договора. При этом вспомнил Украины, говоря об агрессии Кремля.

Пришло время, чтобы Россия наконец выполнила соглашение. Одно из основных обязательств – уважать границы всех государств Европы. И отказ от угроз или применения силы. Очевидно, что этого не сделала Россия в случае Украины,

– отметил Столтенберг.

США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".



Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.