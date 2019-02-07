12:36
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      В НАТО отвергли ракетный "компромисс" с Россией и напомнили об Украине

      88 Читати новину українською
      Генсек НАТО отверг предложенный Берлином "компромисс" с РФ
      Генсек НАТО отверг предложенный Берлином "компромисс" с РФ / Фото из открытых источников

      В ядерном соглашении не может быть компромиссов относительно размещения ракет, как это предлагают немецкие депутаты. В НАТО считают, что Москва должна отказаться от угроз и применения силы, как это было с Украиной.

      Договор должен полностью запрещать ракеты средней дальности, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

      Читайте также: Климкин рассказал, чем ракетный конфликт между США и Россией опасен для Украины

      Он отметил, что Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД. Причина – договор не запрещает оружие, которое разрабатывают и размещают Китай, Индия, Пакистан или Иран. Однако Столтенберг отмечает, что это "не оправдание для нарушения договора".

      Наоборот, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего количества партнеров
      – считает он.

      Столтенберг отверг идею депутатов Бундестага по размещению скандальных российских ракет так, чтобы они не могли достичь Европы.

      "В противном случае высокомобильные ракеты можно доставить с востока на запад России очень быстро. Что касается американских ракет (в Румынии – 24 канал), то они оборонительные. Это совсем другое. США не нарушают договор", – сказал генсек.

      Он добавил, что у России есть еще шесть месяцев, чтобы выполнить условия договора. При этом вспомнил Украины, говоря об агрессии Кремля.

      Пришло время, чтобы Россия наконец выполнила соглашение. Одно из основных обязательств – уважать границы всех государств Европы. И отказ от угроз или применения силы. Очевидно, что этого не сделала Россия в случае Украины,
      – отметил Столтенберг.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

       

      blog_ava
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      сегодня
      3875
      Теги: Новости России НАТО Новости политики Украина – Россия Новости США Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Спасательный круг для российского агента
      сегодня , 12:03 Спасательный круг для российского агента
      Злой Одессит 134
      Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      сегодня , 11:56 Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      Настя Сукач 1707
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сегодня , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 267
      BankID: что это, как действует и какая от него польза
      сегодня , 10:03 BankID: что это, как действует и какая от него польза
      Яніна Ткачук 83
      Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет
      сегодня , 09:01 Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет
      484
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Нобелевская премия мира-2017: стало известно, кто ее получил
       10 декабря 2017 , 17:17
      В ООН сообщили, сколько людей погибло за время конфликта на Донбассе
       12 декабря 2017 , 12:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук