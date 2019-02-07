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      У НАТО відкинули ракетний "компроміс" з Росією та нагадали про Україну

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      Генсек НАТО відкинув запропонований Берліном "компроміс" з РФ
      Генсек НАТО відкинув запропонований Берліном "компроміс" з РФ / Фото з відкритих джерел

      В ядерній угоді не може бути компромісів щодо розміщення ракет, як це пропонують німецькі депутати. У НАТО вважають, що Москва повинна відмовитись від погроз та застосування сили, як це було з Україною.

      Договір має повністю забороняти ракети середньої дальності, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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      Він наголосив, що Росія неодноразово заявляла про своє невдоволення ДРСМД. Причина – договір не забороняє зброю, яку розробляють і розміщують Китай, Індія, Пакистан чи Іран. Однак Столтенберг зазначає, що це "не виправдання для порушення договору".

      Навпаки, це має бути приводом для зміцнення цього договору про роззброєння і залучення більшої кількості партнерів 
      – вважає він.

      Столтенберг відкинув ідею депутатів Бундестагу щодо розміщення скандальних російських ракет так, аби вони не могли досягнути Європи.

      "В іншому разі високомобільні ракети можна доставити зі сходу на захід Росії дуже швидко. Що стосується американських ракет (в Румунії– 24 канал), то вони є оборонними. Це зовсім інше. США не порушують договір", – сказав генсек.

      Він додав, що у Росії є ще шість місяців, щоб виконати умови договору. При цьому згадав Україну, говорячи про агресію Кремля.

      Настав час, щоб Росія нарешті виконала угоду. Одне з основних зобов'язань - поважати кордони всіх держав Європи. І відмова від погроз або застосування сили. Очевидно, що цього не зробила Росія у випадку України,
      – наголосив Столтенберг.

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

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      Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики НАТО Новини США Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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