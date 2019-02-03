У Німеччині придумали, як врятувати ракетний договір

У Німеччині пропонують Росії розмістити скандальні ракети так, щоб вони не могли досягнути Європи. Натомість США також повинні дати доступ росіянам до систем запуску ракет.

Пропозиції щодо порятунку ядерної угоди зробили депутати Бундестагу від правлячих Християнсько-демократичного союзу та Соціал-демократичної партії, повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Так, і США, і Росія мають усунути небезпеку розміщення ракет в Європі

Депутати Бундестагу від правлячих Християнсько-демократичного союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини пропонують Росії та США усунути небезпеку розміщення ядерних ракет в Європі. Колишній офіцер генштабу Бундесверу Родеріх Кізеветтер з ХДС та заступник голови фракції СДПН із зовнішніх та оборонних питань Рольф Мютценіх звертаються до Росії з пропозицією розмістити спірні ракети 9М729 (за класифікацією НАТО SSC-8 – 24 канал) на сході країни так, щоб вони не могли після запуску досягнути Європи.

Депутати зазначають, що розміщення ракет має бути верифікованим. Зі свого боку, повинні надати російським експертам доступ до систем запуску ракет.

Німецькі політики мають на увазі ракети на території Румунії та ті, які в майбутньому будуть також розміщені в Польщі. Вони вважають, що це може сприяти виникненню основи довіри для проведення нових переговорів щодо роззброєння.

А тим часом як з боку Росії, так і з боку США лунають попередження про серйозні наслідки. Так, президент США Дональд Трамп анонсував військову відповідь Росії на порушення нею ракетних домовленостей. Зі свого боку, у НАТО підтримують рішення США про вихід з договору про контроль над ядерним озброєнням наголошують, що у цьому винна лише Росія. Натомість Москва заявила про дзеркальну відповідь – і також призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.