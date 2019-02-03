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      В Германии придумали, как спасти ракетный договор

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      В Германии предложили вариант спасения ракетного договора
      В Германии предложили вариант спасения ракетного договора / Фото из открытых источников

      В Германии предлагают России разместить скандальные ракеты так, чтобы они не могли достичь Европы. Взамен США также должны дать доступ россиянам к системам запуска ракет.

      Предложения по спасению ядерного соглашения сделали депутаты Бундестага от правящих Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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      Так, и США, и Россия должны устранить опасности размещения ракет в Европе.

      Депутаты Бундестага от правящих Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии предлагают России и США устранить опасности размещения ядерных ракет в Европе. Бывший офицер генштаба Бундесвера Родерих Кизеветтер из ХДС и заместитель председателя фракции СДПГ по внешним и оборонным вопросам Рольф Мютцених обращаются к России с предложением разместить спорные ракеты 9М729 (по классификации НАТО-SSC-8 – 24 канал) на востоке страны так, чтобы они не могли после запуска достичь Европы.

      Депутаты отмечают, что размещение ракет должно быть верифицированным. Со своей стороны, США должны предоставить российским экспертам доступ к системам запуска ракет.

      Немецкие политики имеют в виду ракеты на территории Румынии и те, которые в будущем будут также размещены в Польше. Они считают, что это может способствовать возникновению основы доверия для проведения новых переговоров по разоружению.

      А тем временем как со стороны России, так и со стороны США звучат предупреждения о серьезных последствиях. Так, президент США Дональд Трамп анонсировал военный ответ России на нарушение ею ракетных договоренностей. Со своей стороны, в НАТО поддерживают решение США о выходе из договора о контроле над ядерным вооружением и отмечают, что в этом виновата только Россия. Москва заявила о зеркальном ответе – и также приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая "является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы в 2012 году, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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