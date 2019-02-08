США не планують розміщувати крилаті ракети наземного базування в Європі

У Держдепартаменті зазначили, що "всі наступні заходи будуть розроблятися з урахуванням консультацій з партнерами і союзниками".

Про це повідомила заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон у своєму інтерв'ю телеканалу PBS.

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На запитання журналіста, чи планує Вашингтон розміщувати крилаті ракети наземного базування в Європі Томпосн дала негативну відповідь.

Цього немає в планах... Наступні заходи будуть розроблятися з урахуванням консультацій з партнерами і союзниками. Пентагон взяв на себе ініціативу стосовно цього і чітко визначив подальші кроки,

– пояснила вона.

Її також попросили прокоментувати інформацію, яку телеканал отримав з власних у НАТО про те, що США проінформували союзників альянсу щодо планів розпочати випробування нової крилатої ракети наземного базування через півроку після виходу з ДРСМД.

"По-перше, я ніколи не буду розповідати про наші подальші кроки і не буду говорити від імені своїх колег з міноборони. Важливе місце в цьому питанні приділяється консультування з партнерами і союзниками", – заявила Томпсон.

США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після припинення ядерного договору між США та Росією, Україна має зробити все можливе для власного захисту.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.