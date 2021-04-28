Соединенные Штаты будут в дальнейшем использовать возможности участвовать в дипломатическом процессе между Киевом и Москвой по конфликту. Однако Россия должна прекратить быть неуступчивой.

Об этом "Голосу Америки" сообщили в Государственном департаменте США. Там отметили, что Россия должна выполнять обязательства и искренне работать, чтобы закончить войну на Донбассе.

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США передали Украине почти 8 миллионов долларов помощи

Соединенные Штаты предоставили Министерству обороны Украины военную помощь на почти 8 миллионов долларов. Как сообщает посольство США в Украине, деньги были направлены на:

совершенствование систем управления и связи;

запасные части и агрегаты для автомобилей;

медицинское оборудование;

тактическое снаряжение.

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Прекрасно знаю, как мыслит Путин, – экс-агент ФБР

Республиканец и бывший агент ФБР Брайан Фитцпатрик заявил, что Россия делает ряд вещей, чтобы дестабилизировать Украину и запугать Балтийские страны. "Я слишком хорошо ознакомлен со всеми тактиками, набором инструментов, которые использует Путин. Он – агент КГБ, я – карьерный агент ФБР, и прекрасно знаю, как он мыслит", – рассказал политик.

Блинкен приветствовал создание Великобританией режима антикоррупционных санкций

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал решение Великобритании создать режим антикоррупционных санкций. По его словам, это укрепит партнерство обеих стран в борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми операциями в глобальном масштабе.

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