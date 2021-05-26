Реакция Швейцарии на заявление Лукашенко

Власти Швейцарии подчеркнули, что ничего не знали о так называемом "минировании" самолета. Поэтому слова белорусского диктатора – фейк.

Актуально Сообщение о бомбе на самолете с Протасевичем поступило из Швейцарии, – Лукашенко

Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Поэтому сообщения от швейцарских властей власти Беларуси об этом не поступали,

– заявили в федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии.

Что говорил белорусский политик

Лукашенко уверяет, что "действовал в рамках законодательства". Мол, с территории Швейцарии сообщили о взрывчатке на борту пассажирского самолета, поэтому воздушное судно и решили посадить в Минске. По словам белорусского диктатора, перед тем экипаж якобы советовался с руководством компании и аэропортом в Вильнюсе. Сам политик, мол, хотел защитить людей.

Кстати, сначала Лукашенко говорил, что сообщение поступило от боевиков исламистской группировки ХАМАС. Те свою причастность к ситуации сразу опровергли.

Обратите внимание! Это не единственное ложное заявление Лукашенко о ситуации с задержанием белорусского активиста Романа Протасевича и его девушки-россиянки Софии Сапеги. Самопровозглашенный президент также говорил, что аэропорты Киева, Львова, Варшавы и Вильнюса отказались принимать самолет, когда поступило сообщение о заминировании. ГП "Украэрорух" уже опровергло эту информацию.

Задержание самолета Протасевича: коротко