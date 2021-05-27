Что не так с версией о сообщении от ХАМАС

СМИ опубликовали копию электронного письма, которое якобы боевики исламистской группировки ХАМАС отправили в минский аэропорт. Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.

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Беларусь сообщила о минировании самолета в 12:33 23 мая. Однако на письме, которое поступило в минский аэропорт, стоит дата 12:57. Ранее "боевики" якобы сообщили Литву – в 12:52.

ХАМАС утверждает, что не присылал письмо

Самая первая версия "минирования" самолета, прозвучавшая от белорусских властей, это – угрозы от боевиков ХАМАС. Мол, террористы хотели взорвать самолет над Вильнюсом. Палестинцы сразу же опровергли такие заявления и возмутились ими. Они заявили, что это не их методы, а о ситуации с самолетом вообще ничего не знали.

Другие версии Лукашенко

Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что сообщение о минировании поступило от Швейцарии. Страна сразу же опровергла такую информацию.

Лукашенко также говорил, что аэропорты Киева, Львова, Вильнюса и Варшавы якобы отказались принимать "заминированный самолет". Они, мол, боялись ответственности, или еще нелепее – "кому было выгодно, чтобы самолет приземлился в Минске". Украэрорух заявил, что на самом деле к ним не обращались с запросом на посадку самолета со взрывчаткой.

Обратите внимание! Из-за дерзкой посадки самолета и задержания активиста Романа Протасевича, ряд стран мира остановил авиасообщение с Беларусью. Не летают в Минск и украинские авиакомпании.