Реакция Украэроруха на заявление Лукашенко

На самом деле сообщение о необходимости принять самолет со взрывчаткой не поступало украинским диспетчерам. Об этом журналистам 24 канала рассказала пресс-секретарь ГП "Украэрорух" Оксана Ожигова.

Актуально Лукашенко обвинил Львов и Киев, которые якобы не хотели принять "заминированный" самолет Ryanair

Информация не соответствует действительности,

– заявила Ожигова.

В пресс-службе аэропорта "Киев" также рассказали, что не получали уведомления о заминированном самолете.

Что заявил белорусский диктатор

По словам Лукашенко, информация о необходимости принять заминированный самолет якобы поступила в аэропорты Киева, Львова, Вильнюса и Варшавы. Однако никто не согласился его принять. Заметим, это при том, что рейс летел в Вильнюс.

Самопровозглашенный президент предположил, что страны якобы побоялись такой ответственности, или еще абсурднее – им было выгодно, чтобы самолет сел в Минске.

Кратко о посадке самолета Ryanair