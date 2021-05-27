Греция опровергла слова Лукашенко

Управление гражданской авиации Греции заявило, что сообщение о том, что стране было известно об опасности на самолете является "ошибочным и вводящим в заблуждение". Соответственно, высказывания Лукашенко – неправда.

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В управлении добавили, что самолет при подготовке к вылету прошел все предложенные проверки безопасности. В частности, досмотр ручной клади и багажа. Никаких угроз при этом не обнаружили.

Какие еще ложные заявил сделал политик

Белорусский диктатор заявил, что сообщение о заминировании пассажирского самолета Ryanair поступило якобы с территории Швейцарии. Однако страна сразу опровергла эту информацию и заявила, что ничего не знала о взрывчатке.

Лукашенко также обвинил аэропорты Киева, Львова и Варшавы. Мол, они отказались принимать "заминированный самолет". Самопровозглашенный президент сразу же нашел этому оправдание – государства якобы боялись ответственности, или "кому-то было выгодно", чтобы самолет сел в Минске. Журналистам 24 канала в ГП "Украэрорух" заявили, что это – неправда. Сообщение о необходимости принять самолет не поступали в украинские аэропорты.

Коротко о посадке самолета Ryanair