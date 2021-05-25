У санкційний список внесуть нових фізичних та юридичних осіб з Білорусі. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
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Євросоюз вважає, що під час посадки літака у Мінську порушили міжнародні правила,
– мовиться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас наголосив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "заплатить гірку ціну за жахливу диверсію з літаком Ryanair"
Зауважимо, раніше ЄС заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Союз також закликав всіх європейських перевізників уникати повітряного простору Білорусі.
Рада Європи закликала Мінськ негайно звільнити затриманого засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. ЄС одразу пригрозив білоруській владі введенням нових санкцій через порушення свободи ЗМІ.
Реакція світу на затримання Протасевича
- Одразу після затримання активіста, НАТО та ЄС закликали Білорусь звільнити його.
- Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом. Велика Британія ввела санкції проти 99 фізичних та юридичних білоруських осіб.
- 25 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Тепер всі наші літаки оминатимуть повітряний простір держави. Ініціатором такого рішення став президент Володимир Зеленський.
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Головне про посадку літака Ryanair у Мінську
- 23 травня білоруські диспетчери заявили, що пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, замінували. Через це повітряне судно посадили в аеропорту Мінська. Білоруські силовики обшукали пасажирів, однак Протасевича та його дівчину затримали. До речі, ніякої вибухівки так і не знайшли.
- Сапега наразі перебуває у мінському СІЗО.
- Мати активіста повідомляла, що той нібито у лікарні, а його стан – важкий. Згодом білоруська влада це спростувала і опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Зауважимо, на обличчі активіста виднілися сліди від побоїв.