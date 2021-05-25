Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС. Рупор Кремля наголосив, що Білорусь зробила все відповідно до міжнародних правил.
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Москва схвалила дії білоруських диспетчерів
Якщо ми правильно розуміємо, було повідомлення про існування певної загрози на борту, і відповідно до міжнародних правил необхідні "алерти" були зроблені,
– сказав Пєсков.
Пєсков переконує, що була загроза, як для російських громадян, так і для інших пасажирів, що були на борту.
ЄС через ситуацію з літаком обіцяє ввести санкції
Поки Кремль підтримує дії режиму Лукашенка, Захід обіцяє жорстку відповідь. Десятки авіакомпаній світу припинили польоти над білоруською територією. Зупинила авіасполучення з Білоруссю і Україна. Євросоюз вимагає звільнити затриманого Романа Протасевича, в іншому випадку – будуть санкції.
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