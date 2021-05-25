Розмову вели англійською мовою. Диспетчер попередив екіпаж про загрозу та рекомендував приземлитися у білоруському аеропорту.

До теми WizzAir, LOT, British Airways: які авіакомпаній припинили літати через Білорусь

Раніше коротший фрагмент розмови авіадиспетчера та пілота літака, пасажиром якого був Протасевич, публікували білоруські ЗМІ.

Тож ймовірно, що аудіозапис, оприлюднений режимом білоруського диктатора, є його повною або альтернативною версією.

Розшифровка розмови від Мінтранспорту

Диспетчер: RYR 1TZ, повідомляємо, що у нас є інформація від спецслужб про бомбу у вас на борту. Вона може бути активована над Вільнюсом.

Пілот: Зрозумів.

Диспетчер: З міркувань безпеки рекомендуємо приземлитися в UMMS (Національний аеропорт "Мінськ").

Пілот: Добре, це зрозуміло. Дайте нам новий курс, будь ласка. Звідки прийшло повідомлення про бомбу? Звідки у вас така інформація?

Диспетчер: У службі безпеки аеропорту повідомили, що отримали лист на електронну пошту.

Пілот: Служба безпеки аеропорту Вільнюса чи Греції?

Диспетчер: Електронний лист відправили у кілька аеропортів.

Пілот: Зрозумів.

Пілот: Звідки взялася рекомендація про перенаправлення до Мінська? Від кого вона надійшла? Від компанії чи керівництва аеропорту вильоту або прибуття?

Диспетчер: Це наші рекомендації.

Диспетчер: Будь ласка, повідомте про пасажирів на борту та про наявність небезпечних вантажів.

Пілот: Небезпечних вантажів немає. На борту 133 людини.

Зверніть увагу! Після посадки літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича. Вибухівки на борту так і не знайшли.

Україна закриває авіасполучення з Білоруссю

26 травня після 00:00 Україна припиняє пряме авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення з огляду на загрози уряд ухвалив на позачерговому засіданні.

У Білорусі вже відреагували на такий крок. Тамтешнє МЗС направило українським дипломатам ноту протесту. Там сподіваються, що рішення скасують.

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