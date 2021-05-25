Об этом заявил пресс-секретар Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Рупор Кремля подчеркнул, что Беларусь сделала все в соответствии с международными правилами.

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Москва одобрила действия белорусских диспетчеров

Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту, и в соответствии с международными правилами необходимые "алерты" были сделаны,
сказал Песков.

Песков утверждает, что была угроза, как для российских граждан, так и для других пассажиров, находившихся на борту.

ЕС из-за ситуации с самолетом обещает ввести санкции

Пока Кремль поддерживает действия режима Лукашенко, Запад обещает жесткий ответ. Десятки авиакомпаний мира прекратили полеты над белорусской территорией. Остановила авиасообщение с Беларусью и Украина. Евросоюз требует освободить задержанного Романа Протасевича, в противном случае – будут санкции.

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Что известно о вынужденной посадке самолета с Протасевичем на борту?

23 мая самолет компании Ryanair осуществлял рейс Афины – Вильнюс. На борту был основатель канала NEXTA Роман Протасевич с девушкой. Самолет вынужденно посадили в Минске якобы из-за угрозы взрыва, о чем сообщили белорусские диспетчеры. Протасевича задержали, против него в Беларуси возбуждены уголовные дела.