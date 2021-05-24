Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" у мережі висловив своє захоплення кроками режиму Олександра Лукашенка.
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Реакція Киви на затримання білоруського журналіста
Вітаю білоруські спецслужби з проведенням блискучої операції по нейтралізації супротивника, що несе загрозу національній безпеці,
– написав Кива.
Також нардеп від проросійської партії пообіцяв, що коли політсила, яку він представляє, "прийде до влади", то обов'язково буде використовувати досвід Білорусі.
Затримання Протасевича: коротко
- В аеропорту "Мінськ" 23 травня приземлився літак компанії Ryanair, який виконував рейс "Афіни – Вільнюс". На його борту нібито була вибухівка. Літак раптово подав сигнал лиха і після цього змінив курс.
- У Мінську літак перевірили, однак вибухівки не знайшли. Водночас пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був журналіст та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який до цього інциденту повідомив, що в Афінах за ним стежили.
- У Міноборони Білорусі заявили, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Його політ супроводжував винищувач. Однак Ryanair стверджує, що Білорусь повідомила екіпаж про потенційну загрозу на борту.
- Після 8 годин у Мінську літак таки вилетів у Вільнюс. Але опозиція стверджує, що на його борту вже не було 6 пасажирів. Зокрема, Романа Протасевича і його дівчини, яких затримали.
- Світова спільнота вже відреагувала на зухвале затримання літака та пасажирів і вимагає звільнити затриманих.