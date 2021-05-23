Так, Шевченко зухвало відреагував на затримання активіста. Він навіть назвав це державністю.
До речі Загрожує смертна кара: у Мінську посадили літак, аби затримати засновника NEXTA
У Мінську затримали засновників NEXTA. Ось це державність!
– стверджує Шевченко.
До речі, у фейсбуці Шевченко написав, що "Бацька (Лукашенко – 24 канал) вам не Янукович". До допису додав своє фото із зустрічі з білоруським політиком.
Затримання засновника NEXTA
У Мінську 23 травня через повідомлення про замінування приземлився літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. На борту перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали. Журналіст ще перед вильотом помітив, що за ним стежать.
Зауважимо, що засновників NEXTA звинуватили в організації масових заворушень. Протасевичу у Білорусі загрожує смертна кара.
Що відомо про скандали за участю Шевченка
- Нардеп 20 квітня приїхав у Міськ, щоб зустрітись із Лукашенком. Він зізнався, що мріяв про це давно. Потисши руку білоруському політику, Шевченко сказав. що для нього "велика честь" познайомитись із ним.
- Схожі інциденти були й раніше. Наприклад, під час активної фази протестів у Білорусі, 17 серпня, нардеп закликав пробачити Лукашенку "його гріхи". Попри жорстоке побиття та затримання демонстрантів, Шевченко запевняв, що мир у суспільстві "тримається на любові і прощенні".
- На думку Шевченка, білоруси вийшли на протести, бо "їм нудно".
- В лютому 2021 року Шевченко вже приїзджав до Білорусі. Він відвідав Всебілоруські збори, на яких виступав Лукашенко.
- До речі, білоруську опозицію нардеп називав "муд***ми", "виродками" і "під***сами".