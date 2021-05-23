Да, Шевченко дерзко отреагировал на задержание активиста. Он даже назвал это государственностью.
Кстати Грозит смертная казнь: в Минске посадили самолет, чтобы задержать основателя NEXTA
В Минске задержали основателей NEXTA. Вот это государственность!
– утверждает Шевченко.
Кстати, в фейсбуке Шевченко написал, что "Батька (Лукашенко – 24 канал) вам не Янукович". К сообщению добавил свое фото со встречи с белорусским политиком.
Задержание основателя NEXTA
В Минске 23 мая из-за сообщения о заминировании приземлился самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. На борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Журналист еще перед вылетом заметил, что за ним следят.
Заметим, что основателей NEXTA обвинили в организации массовых беспорядков. Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь.
Что известно о скандалах с участием Шевченко
- Нардеп 20 апреля приехал в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко. Он признался, что мечтал об этом давно. Пожав руку белорусскому политику, Шевченко сказал, что для него это "большая честь" познакомиться с ним.
- Похожие инциденты были и раньше. Например, во время активной фазы протестов в Беларуси, 17 августа, нардеп призвал простить Лукашенко "его грехи". Несмотря на жестокое избиение и задержание демонстрантов, Шевченко утверждал, что мир в обществе "держится на любви и прощении".
- По мнению Шевченко, белорусы вышли на протесты, потому что "им скучно".
- В феврале 2021 года Шевченко уже приезжал в Беларусь. Он посетил Всебелорусское собрание, на котором выступал Лукашенко.
- Кстати, белорусскую оппозицию нардеп называл "муд***ми", "уродами" и "пид***сами".