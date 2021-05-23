Да, Шевченко дерзко отреагировал на задержание активиста. Он даже назвал это государственностью.

Кстати Грозит смертная казнь: в Минске посадили самолет, чтобы задержать основателя NEXTA

В Минске задержали основателей NEXTA. Вот это государственность!

– утверждает Шевченко.

Кстати, в фейсбуке Шевченко написал, что "Батька (Лукашенко – 24 канал) вам не Янукович". К сообщению добавил свое фото со встречи с белорусским политиком.

Задержание основателя NEXTA

В Минске 23 мая из-за сообщения о заминировании приземлился самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. На борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Журналист еще перед вылетом заметил, что за ним следят.

Заметим, что основателей NEXTA обвинили в организации массовых беспорядков. Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь.

Что известно о скандалах с участием Шевченко