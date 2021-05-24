Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" в сети выразил свое восхищение шагами режима Александра Лукашенко.
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Реакция Кивы на задержание белорусского журналиста
Поздравляю белорусские спецслужбы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника, несущей угрозу национальной безопасности,
– написал Кива.
Также нардеп от пророссийской партии пообещал, что когда политсила, которую он представляет, "придет к власти", то обязательно будет использовать опыт Беларуси.
Задержание Протасевича: коротко
- В аэропорту "Минск" 23 мая приземлился самолет компании Ryanair, выполнявший рейс "Афины – Вильнюс". На его борту якобы была взрывчатка. Самолет внезапно подал сигнал бедствия и после этого изменил курс.
- В Минске самолет проверили, однако взрывчатки не нашли. В то же время пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был журналист и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который до этого инцидента сообщил, что в Афинах за ним следили.
- В Минобороны Беларуси заявили, что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Его полет сопровождал истребитель. Однако Ryanair утверждает, что Беларусь уведомила экипаж о потенциальной угрозе на борту.
- После 8 часов в Минске самолет все-таки вылетел в Вильнюс. Но оппозиция утверждает, что на его борту уже не было 6 пассажиров. В частности, Романа Протасевича и его девушки, которых задержали.
- Мировое сообщество уже отреагировало на дерзкое задержание самолета и пассажиров и требует освободить задержанных.