Відповідну заяву опублікували на сайті Міністерства закордонних справ Литви. Причиною таких закликів є інцидент з літаком Ryanair у Мінську.

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У відомстві країни також підкреслили, що екстрене приземлення судна у Білорусі створило загрозу для безпеки та життя цивільного населення.

Довідка. Літак посадили у Мінську через повідомлення про замінування. Вибухівки на борту не знайшли. Натомість білоруські силовики затримали журналіста Протасевича.

Заява литовської прем'єрки

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що країна не пропускатиме рейси, які перетнули або планують перетнути білоруський повітряний простір.

Те, що відбулося – це атака не тільки на Литву, а й сигнал для всього Євросоюзу та міжнародних організацій,

– наголосила політикиня.

Й підкреслила, що повітряний простір Білорусі є небезпечним. Тому треба вжити заходів, аби захистити усіх, хто може постраждати від неадекватних дій режиму Лукашенка.

Шимоніте прокоментувала інцидент у Мінську: дивіться відео

Раніше на затримання Протасевича у Мінську відреагував президент Литви Ґітанас Наусєда. Він вимагає негайного звільнення активіста.

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