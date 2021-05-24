Відповідну заяву опублікували на сайті Міністерства закордонних справ Литви. Причиною таких закликів є інцидент з літаком Ryanair у Мінську.
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У відомстві країни також підкреслили, що екстрене приземлення судна у Білорусі створило загрозу для безпеки та життя цивільного населення.
Заява литовської прем'єрки
Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що країна не пропускатиме рейси, які перетнули або планують перетнути білоруський повітряний простір.
Те, що відбулося – це атака не тільки на Литву, а й сигнал для всього Євросоюзу та міжнародних організацій,
– наголосила політикиня.
Й підкреслила, що повітряний простір Білорусі є небезпечним. Тому треба вжити заходів, аби захистити усіх, хто може постраждати від неадекватних дій режиму Лукашенка.
Шимоніте прокоментувала інцидент у Мінську: дивіться відео
Раніше на затримання Протасевича у Мінську відреагував президент Литви Ґітанас Наусєда. Він вимагає негайного звільнення активіста.
Хто такий Роман Протасевич: коротко
- Протасевичу – 25 років. Він відкрито висловлювався проти режиму Лукашенка, починаючи ще зі шкільних років.
- Через це хлопця, зокрема, відрахували з ліцею при престижному місцевому виші. Втім, своїх поглядів він не змінив.
- Протасевич та його друг Степан Путило заснували телеграм-канал NEXTA, який став опозиційним майданчиком у Білорусі.
- Цей канал став платформою, яка об'єднала білоруську молодь, що виступає проти диктатора й не довіряє офіційним ЗМІ.