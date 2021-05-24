Соответствующее заявление опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Литвы. Причиной таких призывов является инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

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В ведомстве страны также подчеркнули, что экстренное приземление судна в Беларуси создало угрозу для безопасности и жизни гражданского населения.

Справка. Самолет посадили в Минске из-за сообщения о минировании. Взрывчатку на борту не нашли. Между тем белорусские силовики задержали журналиста Протасевича.

Заявление литовского премьера

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые пересекли или планируют пересечь белорусское воздушное пространство.

То, что произошло – это атака не только на Литву, но и сигнал для всего Евросоюза и международных организаций,

– отметила политик.

И подчеркнула, что воздушное пространство Беларуси является опасным. Поэтому нужно принять меры, чтобы защитить всех, кто может пострадать от неадекватных действий режима Лукашенко.

Шимоните прокомментировала инцидент в Минске: смотрите видео

Ранее на задержание Протасевича в Минске отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он требует немедленного освобождения активиста.

Кто такой Роман Протасевич: коротко