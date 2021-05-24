Соответствующее заявление опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Литвы. Причиной таких призывов является инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
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В ведомстве страны также подчеркнули, что экстренное приземление судна в Беларуси создало угрозу для безопасности и жизни гражданского населения.
Заявление литовского премьера
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые пересекли или планируют пересечь белорусское воздушное пространство.
То, что произошло – это атака не только на Литву, но и сигнал для всего Евросоюза и международных организаций,
– отметила политик.
И подчеркнула, что воздушное пространство Беларуси является опасным. Поэтому нужно принять меры, чтобы защитить всех, кто может пострадать от неадекватных действий режима Лукашенко.
Шимоните прокомментировала инцидент в Минске: смотрите видео
Ранее на задержание Протасевича в Минске отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он требует немедленного освобождения активиста.
Кто такой Роман Протасевич: коротко
- Протасевичу – 25 лет. Он открыто высказывался против режима Лукашенко, начиная еще со школьных лет.
- Из-за этого парня, в частности, отчислили из лицея при престижном местном вузе. Впрочем, свои взгляды он не изменил.
- Протасевич и его друг Степан Путило основали телеграм-канал NEXTA, который стал оппозиционной площадкой в Беларуси.
- Этот канал стал платформой, объединившей белорусскую молодежь, которая выступает против диктатора и не доверяет официальным СМИ.