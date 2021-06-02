Так, повестку дня подал секретарь СНБО Алексей Данилов. Она состоит из 8 вопросов.
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Что будут обсуждать
Пока не обнародовали все 8 вопросов. Однако отметили, что среди прочего, планируют обсудить вопрос об углублении сотрудничества с НАТО.
Кроме того, должны заслушать отчеты по выполнению решений СНБО и тому подобное.
Заседание должны были провести 3 июня
Ранее СМИ сообщали, что заседание СНБО состоится 3 июня, но впоследствии в Офисе Президента тоже отметили, что оно пройдет, скорее всего, 4 числа.
Могут рассмотреть санкции против Лукашенко
Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против режима белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
По состоянию на 28 мая его передали в СНБО. Поэтому, вероятно, этот вопрос будут рассматривать на заседании.
Рассмотрят ли отчет о госдачах
На будущем заседании СНБО также могут показать отчет об аудите государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Его тоже должны были провести до 28 мая.