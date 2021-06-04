Деталі від Данілова
За словами секретаря Олексія Данілова, загалом на засіданні РНБО розглянути 8 питань. Першим – безпекову ситуацію біля кордонів з окупованими територіями.
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Питання забезпечення безпекової ситуації на адміністративній межі з Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях розглядали таємно. Зокрема доручення президента, які він дав 27 квітня перебуваючи у Херсоні,
– розповів чиновник.
За його словами, мовиться про напрацювання додаткових заходів безпеки на цих територіях.
Боротьба з тероризмом
Члени РНБО схвалили звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. Доповідачем був заступник керівника Служби безпеки України Руслан Баранецький.
Дивіться відео з брифінгу Данілова:
Про що ще говорили на засіданні
- Поглиблення інтеграції України та НАТО;
- виселення "нелегалів" з елітних дач у Пущі-Водиці;
- забезпечення українців якісною питною водою;
- потрапляння ветеранів АТО у санкційний список;
- відправлення українських миротворців у Конго.