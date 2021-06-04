Детали от Данилова
По словам секретаря Алексея Данилова, в целом на заседании СНБО рассмотрели 8 вопросов. Первым – ситуацию безопасности возле границ с оккупированными территориями.
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Вопросы обеспечения безопасности ситуации на административной границе с Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях рассматривали тайно. В частности поручения президента, которые он дал 27 апреля находясь в Херсоне,
– рассказал чиновник.
По его словам, говорится о наработках дополнительных мер безопасности на этих территориях.
Борьба с терроризмом
Члены СНБО одобрили отчет о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Докладчиком был заместитель руководителя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий.
Смотрите видео брифинга Данилова:
О чем еще говорили на заседании
- углубление интеграции Украины и НАТО;
- выселение "нелегалов" с элитных дач в Пуще-Водице;
- обеспечение украинцев качественной питьевой водой;
- попадания ветеранов АТО в санкционный список;
- отправление украинских миротворцев в Конго.