Во время заседания СНБО в пятницу, 4 июня, рассмотрели ряд важных вопросов. В частности заседание касалось выдворения "воров в законе", состояния водоснабжения в Украине и выселения нелегальных жителей из элитной части Пущи-Водицы.
Это было первым вопросом в списке, ведь по нему распоряжение Владимир Зеленский дал еще в конце апреля. Он поручил выполнить проверку по обеспечению и состоянию военных, которые служат на Херсонщине – на границе с оккупированным Россией Крымом.
Углубление интеграции Украины в НАТО
СНБО решил, что нужно применить неотложные меры по интеграции Украины в Североатлантический договор. Как отметил Данилов, вопрос рассматривали в режиме "секретно" и приняли все соответствующие решения.
Выселение нелегалов из элитных дач
Как и анонсировалось ранее, на СНБО рассмотрели отчет по аудиту государственных дач. Поэтому после анализа первые 20 человек должны оставить особняки в Пуще-Водице.
Среди тех, кто должен покинуть территорию в частности: