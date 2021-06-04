Традиционно заседание проходило в закрытом режиме, без камер. О его ходе коротко рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Что обсудили на заседании СНБО

Охрана админграницы с оккупированным Крымом

Это было первым вопросом в списке, ведь по нему распоряжение Владимир Зеленский дал еще в конце апреля. Он поручил выполнить проверку по обеспечению и состоянию военных, которые служат на Херсонщине – на границе с оккупированным Россией Крымом.

Углубление интеграции Украины в НАТО

СНБО решил, что нужно применить неотложные меры по интеграции Украины в Североатлантический договор. Как отметил Данилов, вопрос рассматривали в режиме "секретно" и приняли все соответствующие решения.

Выселение нелегалов из элитных дач

Как и анонсировалось ранее, на СНБО рассмотрели отчет по аудиту государственных дач. Поэтому после анализа первые 20 человек должны оставить особняки в Пуще-Водице.

Среди тех, кто должен покинуть территорию в частности:

Раиса Богатырева;

Святослав Пискун;

Елена Панасюк;

Дмитрий Табачник;

Владимир Семиноженко.

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