Традиционно заседание проходило в закрытом режиме, без камер. О его ходе коротко рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Что обсудили на заседании СНБО

  • Охрана админграницы с оккупированным Крымом

Это было первым вопросом в списке, ведь по нему распоряжение Владимир Зеленский дал еще в конце апреля. Он поручил выполнить проверку по обеспечению и состоянию военных, которые служат на Херсонщине – на границе с оккупированным Россией Крымом.

  • Углубление интеграции Украины в НАТО

СНБО решил, что нужно применить неотложные меры по интеграции Украины в Североатлантический договор. Как отметил Данилов, вопрос рассматривали в режиме "секретно" и приняли все соответствующие решения.

  • Выселение нелегалов из элитных дач

Как и анонсировалось ранее, на СНБО рассмотрели отчет по аудиту государственных дач. Поэтому после анализа первые 20 человек должны оставить особняки в Пуще-Водице.

Среди тех, кто должен покинуть территорию в частности:

  • Раиса Богатырева;
  • Святослав Пискун;
  • Елена Панасюк;
  • Дмитрий Табачник;
  • Владимир Семиноженко.

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​Брифинг Данилова по итогам заседания Совета нацбезопасности: смотрите видео