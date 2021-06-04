Соответствующее решение приняли на заседании СНБО 4 июня. О нем рассказал на брифинге секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов.

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Украинский контингент в ДР Конго немного увеличат

Там наш контингент. Он будет на небольшое количество, но увеличен,

– добавил Данилов.

За это решение члены СНБО проголосовали единогласно.

Смотрите онлайн-брифинг Алексея Данилова:

Украинские миротворцы помогали во время извержения вулкана

Отметим, что недавно украинские миротворцы в Конго активно помогали во время извержения вулкана Ньирагонго. Они эвакуировали местных жителей в безопасные места. К этому привлекли 4 украинских экипажа вертолетов.