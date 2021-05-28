Подробности 24 каналу рассказал помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям с СМИ, старший лейтенант Юрий Кульпа.

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Экипажи проводят эвакуацию ежедневно

Из-за того, что угроза нового извержения вулкана в городе Гома сохраняется, 4 экипажа вертолетов 18 отряда ежедневно проводят эвакуацию местного населения и персонала миссии ООН.

Обратите внимание! Украинская база миротворцев расположена в нескольких километрах от жерла самого активного вулкана в мире Ньирагонго.

Авиационную технику готовят к повторным вылетам. Из-за чрезвычайной ситуации в городе это приходится делать в экстремальных условиях.

"Эвакуация продолжается, 3 вертолета завершают выполнение задач, а на завтра – снова в полет", – прокомментировал военный в 16:21.

Украинцы – единственные выполняющие полетные задачи

По словам Кульпы, только за 27 мая примерно 200 человек удалось перевезти в безопасные районы. Кроме этого, личный состав отряда охраняет базовый лагерь.

Сегодня украинский вертолетный отряд остается единственным, кто выполняет полетные задачи в условиях чрезвычайных ситуаций,

– подчеркнул он.

И обїяснил, что авиационная техника других контингентов перебазирована на другие аэродромы. По разрешению миссии ООН возвращены в Гому только украинские вертолеты.

Эвакуация в Гоме продолжается / Фото из фейсбука Юрия Кульпы

Помощник командира отряда также отметил, что работу украинцев высоко оценивают в руководстве Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Как происходит эвакуация людей в Конго: смотрите видео