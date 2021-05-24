База наших военных расположена в нескольких десятках километров от опасной зоны. Именно поэтому командование приняло решение эвакуировать личный состав, оружие и технику.

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Они направлялись в соседнюю Руанду и успели добраться до ее границы, когда выяснилось, что извержение в данный момент закончилось. Миротворцы вернулись и сейчас мониторят ситуацию, ведь возможна вторая волна.

Было похоже на апокалипсис

Юрий Кульпа, который в 18 отдельном вертолетном отряде ДР Конго отвечает за связи со СМИ, сообщил, что хоть поток лавы остановился – землетрясения продолжаются. Они могут длиться 10 дней.

Насколько мы далеко находимся, думаю, 10 – 15 километров. Но если выйти на окраины, мы наблюдаем, что происходит. Такое впечатление, что вулкан расположен значительно ближе. Все пылало, все было в огнях, было похоже на своеобразный апокалипсис,

– сказал Миротворец.

Справка. 18 отдельный вертолетный отряд вооруженных сил Украины выполняет задачи в составе миссии ООН в ДР Конго с 1 декабря 2012 года.

Вулкан Ньирагонго: что известно

Ньирагонго, расположенный между африканскими странами Демократическая Республика Конго и Руанда, – один из крупнейших живых вулканов мира.

Последнее извержение Ньирагонго было почти 20 лет назад – в 2002. Тогда погибли 250 человек, а 120 тысяч потеряли жилье.

С 1882 года зафиксировали 34 извержения этого вулкана. Его считают одним из самых опасных в мире.

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