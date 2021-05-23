Тем временем свидетели публикуют в соцсетях жуткие фото и видео стихийного бедствия. К счастью, пока нет информации о погибших или пострадавших.

В этот же день В Италии уже второй раз за 48 часов началось извержение вулкана Этна: фото, видео

Извержение вулкана в Конго: что известно

Вулкан Ньирагонго, расположенный между африканскими странами Демократическая Республика Конго и Руанда – один из крупнейших живых вулканов мира. 22 мая он начал мощно извергаться.

  • Под опасностью уничтожения большой город Гома с населением более чем 1,5 миллиона человек.
  • В сети очевидцы публикуют фото и видео стихийного бедствия.
  • Они свидетельствуют, что небо в регионе озаряется красными вспышками.
  • Тем временем испуганные местные пытаются бежать из зоны риска. 

Заметим, вулканологи и местные власти говорят, что ситуация не столь опасна, как может показаться с виду.

Правительство пристально следит за ситуацией в Гоме. Людям рекомендуем сохранять спокойствие, 
– заявил представитель правительства Конго Патрик Муяя.

Извержение вулкана Ньирагонго: фото и видео из соцсетей

 

 

В Африке извергается один из крупнейших вулканов мира: смотрите расположение на карте

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