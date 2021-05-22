Что происходит на Сицилии

В результате извержения пепел долетал до города Катания. В то же время аэропорт решили не закрывать.

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Извержение началось около 01:30 по местному времени. Стромболианская активность быстро росла в течение следующих 90 минут.

К 3 часам ночи образовались устойчивые фонтаны лавы, достигшие высоты примерно 500 метров. Фаза фонтанирования лавы длилась около 2 часов. Характерно для пароксизмов Этны, все прекратилось внезапно и быстро около 5 часов утра,

– говорится в сообщении.

Заметим, самыми активными были центральные и западные отверстия кратера.

Смотрите видео извержения вулкана Этна:

Извержение вулкана на Сицилии / Фото Boris Behncke