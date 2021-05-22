Что происходит на Сицилии
В результате извержения пепел долетал до города Катания. В то же время аэропорт решили не закрывать.
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Извержение началось около 01:30 по местному времени. Стромболианская активность быстро росла в течение следующих 90 минут.
К 3 часам ночи образовались устойчивые фонтаны лавы, достигшие высоты примерно 500 метров. Фаза фонтанирования лавы длилась около 2 часов. Характерно для пароксизмов Этны, все прекратилось внезапно и быстро около 5 часов утра,
– говорится в сообщении.
Заметим, самыми активными были центральные и западные отверстия кратера.
Смотрите видео извержения вулкана Этна:
Извержение вулкана на Сицилии / Фото Boris Behncke
Что известно об ЭтнеЭтна – самый высокий в Европе вулкан высотой 3 329 метров. Он один из самых активных вулканов мира, потому что часто просыпается. По большей части, извержение случается каждый год. Последний раз Этна просыпался 1 апреля 2021 года. Тогда он выбросил столб пепла и частицы лавы на высоту 9 километров.
Источник: Википедия