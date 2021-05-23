Тим часом свідки публікують у соцмережах моторошні фото та відео стихійного лиха. На щастя, наразі немає інформації про загиблих чи постраждалих.

Цього ж дня В Італії вже вдруге за 48 годин почалося виверження вулкану Етна: фото, відео

Виверження вулкану в Конго: що відомо

Вулкан Ньїрагонго, розташований між африканськими країнами Демократична Республіка Конго та Руанда – один із найбільших живих вулканів світу. 22 травня він почав потужно вивергатися.

Під небезпекою знищення велике місто Гома з населенням у понад 1,5 мільйона людей.

У мережі очевидці публікують фото та відео стихійного лиха.

Вони свідчать, що небо в регіоні осяяне червоними спалахами.

Тим часом перелякані місцеві намагаються втекти з зони ризику.

Зауважимо, вулканологи та місцева влада кажуть, що ситуація не настільки небезпечна, як може здатися з вигляду.

Уряд пильно стежить за ситуацією в Гомі. Людям рекомендуємо зберігати спокій,

– заявив представник уряду Конго Патрік Муяя.

Зверніть увагу: востаннє виверження Ньїрагонго було майже 20 років тому – у 2002. Тоді 250 людей втратили життя, а 120 тисяч залишилися без даху над головою. З 1882 року фіксували 34 виверження цього вулкана.

Виверження вулкану Ньїрагонго: фото та відео з соцмереж

В Африці вивергається один із найбільших вулканів світу: дивіться розташування на карті

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