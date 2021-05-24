База наших військових розташована за декілька десятків кілометрів від небезпечної зони. Саме тому командування ухвалило рішення евакуювати особовий склад, зброю та техніку.

Читайте також В Африці – виверження одного з найбільших вулканів світу: фото та відео з Конго

Вони попрямували до сусідньої Руанди та встигли дістатися її кордону, коли з'ясувалося, що виверження наразі закінчилося. Миротворці повернулися і нині моніторять ситуацію, адже можлива друга хвиля.

Було схоже на апокаліпсис

Юрій Кульпа, який у 18 окремому вертолітному загоні ДР Конго відповідає за зв'язки зі ЗМІ, повідомив, що хоч потік лави зупинився – землетруси продовжуються. Вони можуть тривати 10 днів.

Наскільки ми далеко перебуваємо, думаю, 10 – 15 кілометрів. Але якщо вийти на околиці, ми спостерігаємо, що відбувається. Таке враження, що вулкан розташований значно ближче. Усе палало, все було у вогнях, було схоже на своєрідний апокаліпсис,

– сказав миротворець.

Довідка. 18 окремий вертолітний загін Збройних сил України виконує завдання у складі Місії ООН у ДР Конго з 1 грудня 2012 року.

Вулкан Ньїрагонго: що відомо

Ньїрагонго, розташований між африканськими країнами Демократична Республіка Конго та Руанда, – один із найбільших живих вулканів світу.

Востаннє виверження Ньїрагонго було майже 20 років тому – у 2002. Тоді загинули 250 людей, а 120 тисяч втратили житло.

З 1882 року зафіксували 34 виверження цього вулкана. Його вважають одним з найнебезпечніших у світі.

До теми Виверження вулкана в ДР Конго: кількість жертв значно зросла