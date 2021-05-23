На жаль, 9 людей загинули під час евакуації через ДТП – перекинулась вантажівка. Ще 4 померли, коли намагались втекти з в'язниці. Причини загибелі інших двох наразі невідомі. Про це повідомив майор Гуллауме Джике Кайко.
Важливо В Африці – виверження одного з найбільших вулканів світу: фото та відео з Конго
Місцева влада наказала Збройним силам ДР Конго та правоохоронцям забезпечити безпеку міста Гома і маршрутів евакуації. Все для того, щоб уникнути крадіжок та варварства.
Виверження вулкану у Конго: що треба знати
- Вулкан Ньїрагонго почав вивергатися 22 травня. Небо в регіоні стало червоним, а люди почали швидко збирати речі для евакуації.
- Лава вулкана наблизилась до міста Гома. Там живе близько 2 мільйони людей.
- Важливо, що у місті Гома розташована база українських миротворців: 18 окремий вертолітний загін ЗСУ виконує завдання у складі Місії ООН у ДР Конго з 1 грудня 2012 року.
- Командування загону 22 травня вирішило евакуювати особовий склад, озброєння та військову техніку у безпечне місце. Однак 23 травня все повернули. Надалі слідкуватимуть за ситуацією.