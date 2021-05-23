К сожалению, 9 человек погибли во время эвакуации из-за ДТП – перевернулся грузовик. Еще 4 умерли, когда пытались бежать из тюрьмы. Причины гибели двух других пока неизвестны. Об этом сообщил майор Гуллауме Джике Кайко.

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Местная власть приказала Вооруженным силам Конго и правоохранителям обеспечить безопасность города Гома и маршрутов эвакуации. Все для того, чтобы избежать краж и варварства.

Обратите внимание! Утром 23 мая СМИ писали минимум о 10 жертвах. Однако власть эту информацию не подтверждала.

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