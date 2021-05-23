Извержение вулкана началось 22 мая, около 19:00. Подробности рассказал Юрий Кульпа, который в 18 отдельном вертолетном отряде ДР Конго отвечает за связи со СМИ.

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По его словам, командование отряда решило эвакуировать личный состав, вооружение и военную технику в безопасное место.

Справка. 18 отдельный вертолетный отряд Вооруженных сил Украины выполняет задания в составе Миссии ООН в ДР Конго с 1 декабря 2012 года.

Утром 23 мая военные в полном составе вернулись в базовый лагерь и ожидают указаний на случай повторной эвакуации.

"Ночь была тяжелой, но выносимой. Сейчас все вернулись на места дислокации, находимся в ожидании", – подчеркнул Кульпа.

Украинские военные – в безопасности

Как сообщил Юрий Кульпа в комментарии 24 каналу, есть вероятность второй волны извержения вулкана. Об этом предостерегают местные вулканологи.

Поэтому военные украинского национального контингента не теряют бдительности, подчеркнул помощник командира отряда по связям со СМИ.

Сейчас военнослужащие несут дежурство в усиленном режиме, хотя находятся все в безопасности,

– заверил он.

И добавил, что дальнейшие действия украинцев будут зависеть от ситуации, а также от рекомендаций вулканологов и решений руководства Миссии ООН в ДР Конго.

Эвакуация населения из Гомы / Фото с фейсбук-страницы Кульпы

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