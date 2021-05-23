Извержение вулкана началось 22 мая, около 19:00. Подробности рассказал Юрий Кульпа, который в 18 отдельном вертолетном отряде ДР Конго отвечает за связи со СМИ.
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По его словам, командование отряда решило эвакуировать личный состав, вооружение и военную технику в безопасное место.
Утром 23 мая военные в полном составе вернулись в базовый лагерь и ожидают указаний на случай повторной эвакуации.
"Ночь была тяжелой, но выносимой. Сейчас все вернулись на места дислокации, находимся в ожидании", – подчеркнул Кульпа.
Украинские военные – в безопасности
Как сообщил Юрий Кульпа в комментарии 24 каналу, есть вероятность второй волны извержения вулкана. Об этом предостерегают местные вулканологи.
Поэтому военные украинского национального контингента не теряют бдительности, подчеркнул помощник командира отряда по связям со СМИ.
Сейчас военнослужащие несут дежурство в усиленном режиме, хотя находятся все в безопасности,
– заверил он.
И добавил, что дальнейшие действия украинцев будут зависеть от ситуации, а также от рекомендаций вулканологов и решений руководства Миссии ООН в ДР Конго.
Эвакуация населения из Гомы / Фото с фейсбук-страницы Кульпы
Что известно о вулкане Ньирагонго
- Ньирагонго расположен между странами ДР Конго и Руанда в Африке. Это один из самых активных вулканов в мире.
- Глубина его главного кратера достигает 250 метров, а ширина – 2 километра. Иногда там образуется лавовое озеро.
- Лава Ньирагонго содержит очень мало диоксида кремния. Из-за этого ее потоки могут достигать скорости 100 километров в час.
- Последний раз Ньирагонго просыпался в 2002 году. Тогда погибли 250 человек, а 120 тысяч – остались без крыши над головой.