Виверження вулкану розпочалося 22 травня, близько 19:00. Подробиці розповів Юрій Кульпа, який у 18 окремому вертолітному загоні ДР Конго відповідає за зв'язки зі ЗМІ.

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За його словами, командування загону вирішило евакуювати особовий склад, озброєння та військової техніки у безпечне місце.

Довідка. 18 окремий вертолітний загін Збройних сил України виконує завдання у складі Місії ООН у ДР Конго з 1 грудня 2012 року.

Зранку 23 травня військові у повному складі повернулися до базового табору й очікують вказівок на випадок повторної евакуації.

"Ніч була важкою, але виносимою. Наразі всі повернулися до місць дислокації, перебуваємо в очікуванні", – підкреслив Кульпа.

Українські військові – у безпеці

Як повідомив Юрій Кульпа у коментарі 24 каналу, є ймовірність другої хвилі виверження вулкану. Про це застерігають місцеві вулканологи.

Тому військові українського національного контингенту не втрачають пильності, наголосив помічник командира загону по зв'язках зі ЗМІ.

Наразі військовослужбовці несуть чергування у посиленому режимі, хоча перебувають усі в безпеці,

– запевнив він.

Й додав, що подальші дії українців залежатимуть від ситуації, а також від рекомендацій вулканологів та рішень керівництва Місії ООН у ДР Конго.

Евакуація населення з Гоми / Фото з фейсбук-сторінки Кульпи

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