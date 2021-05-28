Подробиці 24 каналу розповів помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв'язках зі ЗМІ, старший лейтенант Юрій Кульпа.

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Екіпажі проводять евакуацію щодня

Через те, що загроза нового виверження вулкану у місті Гома зберігається, 4 екіпажі вертольотів 18 загону щодня проводять евакуацію місцевого населення й персоналу Місії ООН.

Зверніть увагу! Українська база миротворців розташована за кілька кілометрів від жерла найактивнішого вулкана у світі Ньїран-Гонго.

Авіаційну техніку готують до повторних вильотів. Через надзвичайну ситуацію у місті це доводиться робити в екстремальних умовах.

"Евакуація наразі триває, 3 вертольоти завершують виконання завдань, а на завтра – знову в політ", – прокоментував військовий о 16:21.

Українці – єдині виконують польотні завдання

За словами Кульпи, лише за 27 травня приблизно 200 людей вдалося перевезти у безпечні райони. Крім цього, особовий склад загону охороняє базовий табір.

Сьогодні український вертолітний загін залишається єдиним, хто виконує польотні завдання в умовах надзвичайних ситуацій,

– наголосив він.

Й пояснив, що авіаційна техніка інших контингентів перебазована на інші аеродроми. За дозволом Місії ООН повернуті у Гому лише українські вертольоти.

Евакуація у Гомі триває / Фото з фейсбуку Юрія Кульпи



Помічник командира загону також наголосив, що роботу українців високо оцінюють у керівництві Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго.

Як відбувається евакуація людей у Конго: дивіться відео