Обсуждать на заседании будут ряд вопросов различных сфер деятельности: и санкции против режима Лукашенко, и вопросы земельной реформы. Раскрыла темы обсуждения нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.
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Вопросы которые рассмотрит СНБО 4 июня
Ранее в СНБО официально сообщали, что вопросов в перечне будет 8. Впрочем, как и всегда, их содержание не обнародовали. Председатель подкомитета по госбезопасности и обороны Верховной Рады Ирина Верещук рассказала журналистам, что СНБО собирается обсудить:
- введение санкций против режима Александра Лукашенко,
- вопрос НАТО,
- земельную реформу.
Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий...,
– сказала Верещук.
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