Фирташ – это российская консерва, которую в Украине привели криминальные элементы государства-агрессора. Она подчинялась непосредственно Владимиру Путину. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк.

Интересно Фирташ жалуется, что его "сочла" СБУ, бюджет сохранит миллиарды, – политолог

"Путин имел Фирташа, имел Медведчука, имел еще пару таких олигархических "тележок", которые тянул за собой. И они здесь финансировали российские СМИ, российские партии, российских блогеров, российскую повестку дня. Это очень четко надо понимать", – подчеркнул Давидюк.

Запад подал сигнал

Как заметил политолог, все видели, что происходит, но всем было удобно. Фирташ сидел спокойно под домашним арестом.

"Чтобы вы понимали, это целый квартал в Вене – комплекс домов, где он с прислугой, охраной, финансистами, проститутками живет там себе и отдыхает. Это не домашний арест, когда его закрыли в квартире 30 квадратных метров, и он не знает, что делать. Далеко нет", – объяснил Давидюк.

Кроме того, это звонок из-за океана. Мол, слишком хорошо ему там, он пережил революцию, две войны, и пора "освобождать леопардов". Мол, мы Фирташ-фри, пусть едет в Штаты и отвечает, как и Павел Лазаренко.

Для США Фирташ не менее важен, чем Виктор Бут. Его обменяли, теперь нужен другой. Камера Бута стынет. Этот вопрос напомнил, что Фирташ существует. Мы же забыли, что он – российский олигарх, друг Виктора Януковича, человек, засаживавший коррупцию,

– констатировал политолог.

Он ведь где-то далеко, а нам напомнили. По словам Давидюка, Фирташ даже не знал, куда потратить супер-маленькие деньги – 18 миллиардов.

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Нужно завершать с олигархами, которые "съедают" государство

По мнению Давидюка, мы сегодня проигрываем олигархам. Они затаились и "съедают" государство.

"Яйца покупали по 17 гривен, было 13 миллиардов на закупку, 300% накинули, 2/3 пытались вытащить. Фирташ еще 18. Так эти топ-100 олигархов съедают нам триллион, а то и два, а мы лохи, последнее отдаем, недоедаем, недосыпаем, все на государство, потому что его надо спасать. А они государство доят", – сказал политолог.

У них тоже там система донатов, продолжил он, только люди дают государству, а олигархи наоборот – берут у государства. По 20, 30, 100 миллиардов, кто как "заработал". Поэтому их нужно добивать.

Судьи, российские войска и олигархи – это топ-3 зла в Украине, которые должны сгореть вместе с завершением войны. А лучше начать с них сейчас. Нам Запад об этом "маякует". Мы не сами это придумали, он бы жил еще дольше и поддерживал всех, кого надо,

– отметил Давидюк.

Запад четко сказал нам, что с этим персонажем мы в ЕС не пройдем. Зачистка судей и олигархов – это подготовка к вступлению в Евросоюз.

"В игольное ушко с Фирташем и остальными комарами – не пройдете. Хотите входить? Входите как нормальное государство, как входила Польша, Румыния, Словакия, Хорватия. Этих Фирташей не было, и Всеволодов не было. Там были нормальные порядочные люди, которые работали на государство, платили налоги и слушали закон, а не продавали его", – отметил Давидюк.

Каждый день эта "банда" насиловала конституцию и бюджет. Поэтому с ними, безусловно, нужно заканчивать как можно скорее.

Что известно о деле против Фирташа