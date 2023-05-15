Украинские спецслужбы разоблачили масштабную схему хищения более 70% средств, которые предполагались на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег обычных украинцев, оплачивавших коммунальные платежи.

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Детали дела

По данным следствия, к преступной схеме причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топменеджмент подконтрольных ему компаний Алексей Тютюнник. К слову, последний возглавляет "Региональную Газовую Компанию" (РГК), фактически управляющей 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

Словом, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем в 4,2 миллиарда гривен. При этом общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016 – 2022 годов может составлять более 18 миллиардов гривен.

Записи телефонных разговоров Фирташа: смотрите видео

В СБУ объяснили, что схема хищения заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" топливо у подконтрольной ему компании. Но в действительности получали менее 30% от проплаченного размера газа.

Образовавшийся из-за этой махинации дефицит покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности – облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины.

При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств. По имеющимся данным, облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа.

В дальнейшем фигуранты уводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали нанесенный для государства ущерб. В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах и местах жительства организаторов преступной схемы.

Итак, на основании собранных доказательств Фирташа, двум руководителям ООО "РГК", руководителю ООО "Йе Энергия" и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрениях: